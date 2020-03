Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 marzo 2020 per i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario

Nuove previsioni astrali per la settimana dal 16 al 22 marzo 2020 con l'oroscopo di Paolo Fox, tratto dall'applicazione ufficiale dell'astrologo. Ecco cosa riservano gli astri per Bilancia, Scorpione e Sagittario.



Bilancia: E' il momento migliore per far vincere lo slancio emotivo. Capisco che sei una persona molto diffidente ma ogni tanto lasciarsi andare è un bene! Intenso anche il desiderio di chiarire alcuni rapporti che non funzionano.



Scorpione: Venere è opposta, fai attenzione ad inutili polemiche. Capisco che la lotta possa stimolare la tua passionalità ma non bisogna esagerare. In questa settimana, particolarmente complessa, devo metterti in guardia da liti che possono nascere per gelosia, per quella commedia che ogni tanti metti in piedi per far sì che l'altro ti corra un po' dietro.



Sagittario: Sei il tipo che tende a recuperare i legami, non certo a chiuderli. Tuttavia, se qualcosa si fosse rotto definitivamente, meglio lasciarlo andare per sempre. Questo anche perchè da aprile Venere inizia un transito di opposizione che non permtterà più di tenere in pista rapporti che non valgono.