Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 marzo 2020 per i segni zodiacali Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox ha fatto l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2020: anche se è al momento sospesa la partecipazione al programma di Rai 2, I Fatti Vostri, le previsioni dell'astrologo sono disponibili sulla applicazione ufficiale, da cui sono tratti parte di questi testi.



Cancro: Un affettuoso bacio o un più significativo silenzio possono fare tanto. In questo periodo avresti voglia di qualcuno che riscaldi il tuo cuore solitario; e si sente così anche chi è in coppia! Nel periodo attuale sarà possibile sfruttare il buon transito di Venere. Qualche momento di tensione a inizio settimana.



Leone: Venere dissonante invita a stare attenti in amore. Certe situazioni che hanno mostrato il lato debole potrebbero essere sostituite da un nuovo rapporto. Oppure sei talmente preso dalle vicende legate al quotidiano che a livello sentimentale sembri non avere tanta tranquillità.



Vergine: Le storie d'amore che non funzionano in questo periodo potrebbero vivere uno stato di grande tensione. E così non sono esclusi ritardi, visto che fra aprile e luglio qualcosa cambierà. Evidentemente bisogna rivedere alcuni rapporti.