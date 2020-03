Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 marzo 2020 per i segni zodiacali Ariete, Toro e Gemelli. Le previsioni integrali, segno per segno, sono disponibili sulla applicazione ufficiale dell'astrologo.



Ariete: In amore sfrutta questo periodo circondandoti di persone giuste. In altre parole, se ti innamori di una persona già legata, complicata, misteriosa, per quanto le stelle possano aiutarti alla fine ti troverai sempre a fare i conti con qualcuno poco attendibile. Ritrova la serenità nei rapporti, questo è un periodo ottimo se hai conosciuto una persona da poco, se magari vuoi cambiare casa o iniziare una nuova convivenza.



Toro: In amore cerca di essere molto determinato! In teoria non bisogna raccomandarlo proprio a te che appartieni ad un segno di terra, ma è sempre meglio precisare che questo periodo ti permette di ottenere le cose ma con ritardo, anche perchè da fine mese Saturno sarà dissonante. E questo può indicare che un tuo progetto sarà rimandato.



Gemelli: Visto che Venere sta per arrivare nel tuo segno possiamo dire che le prossime saranno settimane interessanti. La persona che ami ha qualcosa da chiederti e forse una verità da rivelarti. Le occasioni migliori per l'amore ci saranno in questi giorni ma bisogna capire cosa è rimasto dopo la crisi recente. C'è anche chi ti rimprovera di avere troppo la testa tra le nuvole.