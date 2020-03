Oroscopo del Corriere di lunedì 16 marzo 2020: segni Toro, Vergine, Capricorno

Anche a Perugia il flashmob sonoro: in via Savonarola applauso per i sanitari in prima linea

I medici e gli altri operatori sanitari che in questo momento sono in prima linea per l'emergenza Coronavirus sono nel cuore della gente. I flashmob sonori nati dai social per combattere la paura hanno dimostrato questo anche a Perugia. Lì dove la gente si è affacciata sui balconi per superare l'isolamento, l'epilogo dei canti e dei balli è sempre stato uno: l'applauso scrosciante per i tanti che ...