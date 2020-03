Coronavirus, Nicola Pavarini, ex portiere di serie A, perde il padre a causa dell'epidemia

Tra le vittime del Coronavirus c'è anche il padre dell'ex portiere di serie A, Nicola Pavarini. Fra i numerosi morti registrati nella provincia di Brescia della giornata di domenica si registra anche Dino Pavarini, papà dell’ex portiere di Brescia, Parma e Reggina tra le altre. L’uomo viveva nel comune di Montirone, tra i più colpiti dal contagio ed era ricoverato da qualche giorno in ospedale dopo essere risultato positivo al tampone. Le sue condizioni sono andate purtroppo sempre in peggioramento fino al decesso avvenuto nella mattina del 15 marzo. Nicola Pavarini attualmente lavora come visionatore e preparatore delle giovanili nazionali. Purtroppo il padre di Pavarini non è l'unico lutto nel mondo dello sport bresciano. A perdere la sua battaglia contro il virus è stato anche Sandro Colonna punto di riferimento del Trofeo Città di Brescia di nuoto, una delle manifestazioni più importanti del panorama natatorio giovanile italiano. Sandro Colonna aveva 59 anni ed era presidente dal 1985 dell’Asd Nuoto Club Brescia.