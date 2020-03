Coronavirus, Bergamo: il medico Massimo Borelli: “Non ho fatto la guerra da giovane, la vivo ora”

“Non ho fatto la guerra da giovane, la vivo ora”. Lo dice Massimo Borelli, direttore dell’Unita operativa di rianimazione dell’Assst di Bergamo Ovest (Treviglio). Ha raccontato i suoi giorni in prima linea in collegamento con la trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai 3. “Di solito si arriva in ospedale quando si fa fatica a respirare, si fanno gli esami, c’è un primo supporto di ossigeno, quando non è più sufficiente si uso il casco e si va avanti il più possibile finché si arriva all’intubazione. Oppure non ci si arriva proprio, perché il paziente peggiora. Se non c’è più nulla da fare si procede con la sedazione palliativa”, ha detto Borelli. “Abbiamo intubato un ragazzo del 1977 che aveva i soliti sintomi che ormai conosciamo”, ha anche aggiunto invitando poi i cittadini a stare a casa per evitare i contagi e alleggerire così la pressione sulle strutture sanitarie. Poi un auspicio: “Sogno che si possano ampliare il più possibile i posti in rianimazione”.

