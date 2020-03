Coronavirus, consentito portare animali domestici dal veterinario: le indicazioni del Ministero della salute

Coronavirus, è consentito portare gli animali domestici dal veterinario. Le restrizioni contenute nel Decreto firmato l'11 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, non sono sempre chiarissime e per questo il ministero della Salute ha voluto rispondere ad alcuni dei tanti quesiti che possono sorgere.

Uno di questi: se il cane o il gatto, ad esempio, ha bisogno di una visita dal veterinario, posso portalo? La risposta è sì ma solo per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere però rinviati. "Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili - chiarisce il Ministero - possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali". Il veterinario dovrà indossare guanti e mascherina.