Coronavirus, nuova terapia intensiva ospedale San Raffaele quasi pronta. Burioni: "Milanesi meglio dei cinesi"

Coronavirus, il nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano quasi pronto. Il virologo Roberto Burioni scrive nella sua pagina Facebook che in appena 78 ore la parte edile ed elettrica è al 90% completata. Il reparto sta prendendo forma. "Milanesi meglio dei cinesi - afferma Burioni - Il virus corre: noi da un lato lo fermiamo, dall'altro corriamo più veloci di lui".

L'annuncio dei lavori già partiti al San Raffaele era stato dato già da Fedez, in un post su Instagram. "Al San Raffaele sono già partiti i lavori per convertire il campo sportivo dell'Università in un nuovo reparto di terapia intensiva. Dovrebbe essere operativo in sole 2 settimane. Grazie agli operai che lavorano giorno e notte per rendere tutto questo possibile", dice il rapper.

Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. All'appello della coppiaper sostenere la terapia intensiva dell'Irccs di via Olgettina, hanno risposto già oltre 191 mila persone e le donazioni hanno superato i 4 milioni, sulla piattaforma di crowdfunding gofundme.com. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per contrastare l'avanzata del virus.