Coronavirus, dove buttare i guanti in lattice? E' un'interrogativo che in molti si pongono in questi giorni in cui l'epidemia e le regole per ridurre il rischio di contagio sono state allargate a tutta l'Italia. Innanzi tutto è fondamentale non lasciarli in giro o disperderli nell'ambiente. Oltre che per buona norma civica, infatti, questo sarebbe deleterio qualora fossero stati in contatto con persone o superfici infette. Chi si potrebbe trovare a toccarli o raccoglierli, infatti, potrebbe così trovarsi infettato. E' bene ricordare inoltre che il corretto smaltimento dei guanti monouso in lattice avviene attraverso il bidone del rifiuto secco o indifferenziato.



Leggi anche: Mascherine, quanto durano e per quanto tempo sono efficaci - Prevenzione e igiene: tutto quello che c'è da sapere su cibo, abbigliamento e pulizia della casa