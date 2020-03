Coronavirus, in Spagna inventano la tombola di quartiere durante la quarantena

Occhio perché in Spagna ci hanno lanciato la sfida della creatività: durante la quarantena, dai balconi si fa la tombola di quartiere pic.twitter.com/zKU98GU9E1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 14, 2020

Va detto che se da noi in Italia l'unione del popolo si sta manifestando in questi giorni attraverso flash mob lanciati attraverso i canali social, anche in Spagna in fatto di creatività stanno dimostrando di non essere da meno e hanno inventato la tombola di quartiere che si gioca da un palazzo all'altro, mentre tutti sono in casa per evitare il contagio da coronavirus.