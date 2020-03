Coronavirus, Di Maio: "Quando facciamo spesa compriamo prodotti italiani"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha lanciato un appello a tutti gli italiani attraverso il suo profilo Facebook: comprate prodotti italiani. Il ministro, che tre giorni fa ha ricevuto la delegazione di medici e ricercatori arrivati dalla Cina per contribuire a fronteggiare l'emergenza coronavirus, ha voluto sottolineare in questa occasione quanto sia importante, soprattutto ora, contribuire tutti al sostegno dell'economia nazionale messa in ginocchio dal Covid-19. "Stiamo lavorando per approvare nuove misure economiche a sostegno di famiglie e imprese. Intanto ognuno di noi può dare il proprio contributo per sostenere le nostre aziende, quando facciamo la spesa ricordiamoci di mettere nel carrello prodotti italiani", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.