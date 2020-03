Nuova puntata della quarta stagione di Camionisti in Trattoria. Oggi, domenica 15 marzo 2020, in prima serata su Nove, lo chef Misha Sukyas si trova tra Campania e Lazio. ecco alcune anticipazioni sulla puntata della serie che è ripresa lo corso 2 febbraio, dopo le prime tre stagioni con chef Rubio. "Durante questo momento di quarantena domestica, possiamo sempre continuare a viaggiare di fantasia. Domenica scorsa, infatti, il mio viaggio con Camionisti in Trattoria è arrivato in un territorio mitologico: il Campazio, ovvero la meravigliosa area tra la Campania e il Lazio. Per portare a termine la mia missione serve un compagno bello come i menu fissi, forte come un supereroe e affamato come una bestia", ha scritto lo chef sul proprio profilo facebook.