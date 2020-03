Nuova sfida oggi, domenica 15 marzo 2020, nell'ambito del programma 4 Hotel di Bruno Barbieri, in onda in prima serata su Tv8. Ecco anticipazioni e concorrenti della puntata che ci porta in Valtellina (si tratta di puntate registrate, ben prima dell'emergenza Coronavirus). Il programma nato sull'esperienza di 4 ristoranti di Alessandro Borghese arriva sulle Alpi, tra Bormio e Livigno. Nella quinta puntata del programma ùi quattro albergatori in sfida sono Franca, Fabio, Mauro e Dario. A Bruno Barbieri è affidato il compito di conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Colleghi e avversari allo stesso tempo i 4 protagonisti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio Bruno Barbieri potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Al vincitore 5.000 euro da reinvestire nella propria attività. A sfidarsi i direttori dell'Hotel Sottovento Luxury Hospitality di Bormio; dell'Hotel Lac Salin SPA & Mountain di Livigno; dell'Hotel Baita Montana di Livigno e dell'Hotel Spol di Livigno.



