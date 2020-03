Royal family, l'indiscrezione: "La Regina Elisabetta ha chiesto a Harry di divorziare da Meghan"

Indiscrezioni, gossip. Fatto sta che il magazine New Idea ha riportato che la regina Elisabetta avrebbe chiesto al nipote, principe Harry, di divorziare dalla moglie Meghan Markle.

Una gola profonda, una fonte che viene riportata come anonima, riferisce il perché ("salvare la famiglia reale dal baratro") e l'ultimo motivo di rottura dopo il divorzio dei Sussex dalla maglia reale: "Per Elisabetta, quello di Meghan, è un gesto imperdonabile. Ha strappato Harry dalla famiglia dei Windsor. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’assenza forzata del piccolo Archie". Il piccolo non c'era nella recente e ultima visita (con impegno istituzionale) in Gran Bretagna, di Harry e Meghan. E non finisce qui, secondo la fonte.

"Elisabetta crede che Meghan Markle stia sfruttando il buon nome di Harry e dei Windsor per cominciare una scalata su Hollywood e andare avanti senza il marito. E la sovrana crede sia proprio Meghan il male da sconfiggere. Ammette che Harry è sotto l’influsso della duchessa". La sovrana inoltre ritiene che il matrimonio non avrà vita lunga, per questo motivo chiede un divorzio repentino, per evitare ulteriori danni. Il duca e la duchessa di Sussex, si trovano adesso, felicemente in Canada.