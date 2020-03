Oroscopo del Corriere di domenica 15 marzo 2020, segni Cancro, Scorpione, Pesci

Epidemia

Coronavirus Toscana. Chiusi, 20 positivi (con bimbo di 3 mesi), 260 in quarantena. Il sindaco: lottiamo uniti

Venti positivi al Coronavirus, di cui due ospedalizzati al Santa Maria alle Scotte di Siena: un anziano di 86 anni e una donna di 45. Diciotto in isolamento domiciliare, tra cui un bimbo di 90 giorni. E 260 cittadini in quarantena. Sono numeri da guerra per una piccola città come Chiusi, in provincia di Siena, 8.500 residenti appena. Il sindaco Jury Bettollini si è trovato improvvisamente ad ...