Coronavirus, scienziati denunciano Sgarbi: aveva messo in dubbio pericolosità virus e invitato a disobbedienza

Coronavirus, gli scienziati denunciano il politico e critico d'arte Vittorio Sgarbi che in un video di circa 8 minuti pubblicato su Facebook (e poi cancellato) e sul canale YouTube aveva messo in dubbio l'esistenza e la pericolosità del virus e invitato la gente alla disobbedienza. "Tutti voi sapete che non c'è nessun pericolo, di nessun tipo, anche voi che state a Codogno, che debba cambiare la vostra vita. Andando in giro non ti capita un c....". E ancora: "Chi ca..o è Burioni? Chi ca..o è Pregliasco?". L'associazione Patto trasversale per la scienza (Pts), fondata proprio da Roberto Burioni e Guido Silvestri, ha presentato un esposto per le gravi affermazioni fatte nel video del 9 marzo 2020 in cui "Sgarbi ha manifestato dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio, diffuso notizie false rispetto alla prevenzione e ridicolizzato le misure prese dal governo". Nell'esposto sono indicati una serie di ipotesi di reato, dall'istigazione a delinquere e disobbedire alle leggi, alla pubblicazione di notizie false. Vittorio Sgarbi già un paio di giorni prima, il 6 marzo, aveva espresso le sue idee sul Coronavirus nel corso della trasmissione televisiva La Repubblica delle Donne, il programma di Rete 4 presentato da Piero Chiambretti. "Purtroppo siamo governati da gente incapace. Hanno scelto le misure più rigorose apparentemente per salvare i cittadini, ma hanno demonizzato Codogno, hanno demonizzato Piacenza, hanno inventato un male che non c'è".