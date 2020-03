Coronavirus, 1.518 ricoverati in terapia intensiva: 190 più di ieri

Sono 1.518 in Italia i pazienti ricoverati in terapia intensiva per infezioni da coronavirus, 190 in più rispetto a ieri venerdì 13 marzo. Di questi circa la metà, 732, sono quelli ricoverati in terapia intensiva in Lombardia. E proprio per far fronte alla necessità di reperire posti letto da destinare alla terapia intensiva, tutte le regioni italiane stanno correndo per approntare quanti più possibili nelle corsie degli ospedali e stanno anche attrezzando strutture extra per lo stesso motivo. La difficoltà maggiore è reperire i respiratori che servono per intubare le persone in grave difficoltà respiratoria. Dalla Cina ne sono arrivate diverse decine insieme alla delegazione di medici sbarcati a Fiumicino due giorni fa.