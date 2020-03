Coronavirus, il presidente Usa Trump: "Ho fatto il test coronavirus"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha fatto il test per il coronavirus ieri sera, venerdì 13 marzo. Lo ha annunciato lui stesso durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca avvenuta stamattina. Il presidente Trump sta prendendo in considerazione nuove restrizioni sui viaggi nazionali per l'emergenza coronavirus ed espanderà il divieto di viaggiare in Europa a Regno Unito e Irlanda. L'annuncio è arrivato sempre nel corso della conferenza stampa di stamani. Dopo aver inizialmente sminuito il pericolo del virus, Trump ha invertito la rotta e ora sta adottando una serie di misure restrittive che fanno capire perfettamente come il rischio di contagio tutt'altro che lontano negli Stati Uniti.