Coronavirus, ricetta facile per sostituire l'Amuchina e fare in casa il disinfettante per le mani

Coronavirus, l'Amuchina resta introvabile ma l'esigenza di disinfettare le mani è sempre più pressante. Fabrizio Zago, esperto della chimica amica dell'ambiente, fornisce nella sua pagina Facebook una nuova, facilissima, ricetta. Alcol alimentare 600 grammi, acqua bollita 390 grammi e infine un addensante come la carragenina (quella che si usa in pasticceria) o, in alternativa, anche farina bianca 00. In tutti questi casi occorre aggiungere l'addensante all'acqua a temperatura ambiente e poi riscaldare mescolando, finché il composto si sarà addensato."Non sarà un bellissimo gel - scrive il professore nella sua pagina Facebook - ma la sua parte la farà". Una soluzione può essere quella di sostituire all'acqua il gel d'aloe vera, già gelificato.