Coronavirus, i medici cinesi: "Qui in Italia misure come in Cina, ottimo lavoro"

"Siamo convinti che l'Italia stia facendo un ottimo lavoro contro il coronavirus e abbiamo potuto con i nostri occhi vedere le condizioni della coppia di turisti cinesi guariti e ne siamo molto contenti". Lo ha detto oggi, sabato 14 marzo, uno dei medici della delegazione cinese arrivata l'altra sera e che si è recata oggi in visita all'Istituto Spallanzani di Roma per condividere conoscenze con il team dell'ospedale romano. La delegazione ha sottolineato "l'importanza di inquadrare prima possibile i casi positivi di Covic-19, curarli" e "la necessità attuare sempre il prima possibile le misure di quarantena per fermare i contagi". "Queste sono le misure che ha adottato anche la Cina - ha spiegato il medico in un incontro con la stampa - e non le abbiamo inventate noi ma vengono usate a livello internazionale nei casi di infezione".