Coronavirus, sicurezza sul lavoro: siglato accordo. Ammortizzatori sociali per tutti, ecco come funziona

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sabato 14 marzo 2020 ha siglato dopo 18 ore di confronto con sindacati e associazioni di categoria, il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. "L'Italia non si ferma", ha scritto il premio su Twitter.

"L'accordo - spiegano Cgil, Cisl e Uil - consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro". Nell'accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute.

Le fabbriche potranno fare qualche giorno di chiusura in attesa di attuare il protocollo. Le misure saranno rese note nel dettaglio in una conferenza stampa via Facebook di Maurizio Landini prevista per le ore 12 di sabato 14 marzo.