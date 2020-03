Liberato Luca Tacchetto, il giovane italiano rapito in Burkina Faso 15 mesi fa con la fidanzata canadese

E' stato liberato Luca Tacchetto, il giovane italiano rapito 15 mesi fa in Burkina Faso con la fidanzata canadese. I due sarebbero stati rilasciati in Mali: la notizia, che nella mattina di sabato 14 marzo era stata battuta dal New York Times, è stata confermata da fonti di intelligence. Ora sta seguendo direttamente l'operazione la Farnesina. La coppia era stata rapita in Burkina Faso nel dicembre del 2018 mentre era impegnata in un viaggio turistico nella regione del Sahel. Ora c'è attesa nel Padovano: il papà di Luca, Nunzio Tacchetto (che è stato sindaco di Vigonza) è in attesa di notizie ufficiali su quando potrà riabbracciare il figlio.