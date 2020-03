Coronavirus, positivi altri due calciatori della Fiorentina: dopo Vlahovic, Pezzella e Cutrone

Atri casi di positività al coronavirus tra i calciatori del campionato di serie A: il primo è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus a seguito del quale tutti i compagni di squadra sono stati messi in quarantena. Poi è stata la volta di Gabbiadini della Sampdoria insieme ad altri suoi compagni. Il contagio si è diffuso anche tra i giocatori della Fiorentina. Il club viola a proposito comunica che, "a seguito alla positività al Coronavirus-Covid di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella (foto) e il fisioterapista Stefano Dainelli". La Fiorentina assicura che "sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze".