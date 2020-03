Coronavirus, miracolo a Torino: a 97 anni dimesso dall'ospedale, è ufficialmente guarito

Coronavirus, miracolo a Torino: un uomo di 97 anni è stato dimesso dall'ospedale Amedeo di Savoia, ufficialmente guarito. Anche se dalla direzione del nosocomio specificano che l'anziano non è mai stato in condizioni preoccupanti, "non ha mai avuto sintomi gravi", ha precisato il direttore dell'infettivologia Giovanni Di Perri al quotidiano La Repubblica. Peraltro, in queste ultimissime ore anche in Piemonte si sta utilizzando il nuovo farmaco, prodotto per curare l'artride reumatoide, che ha dimostrato di poter essere efficace. Il tocilizumab è stato sviluppato dall’azienda farmaceutica Roche, che ha dato la propria disponibilità a fornire gratuitamente il farmaco agli ospedali che ne faranno richiesta per impiegarlo contro il coronavirus come sta facendo anche l'Amedeo di Savoia.