L'oroscopo di sabato 14 marzo 2020: segni Bilancia, Gemelli, Acquario

Bilancia, Gemelli, Acquario:l'oroscopo di sabato 14 marzo 2020

BILANCIA

Avete sempre aspettative troppo alte e al tempo stesso non date la possibilità agli altri di esprimersi. Rivedete il vostro approccio.

GEMELLI

Non dovete rinunciare a un vostro obiettivo per un contrattempo o per un ritardo. La differenza la fa la vostra determinazione.

ACQUARIO

Lasciatevi andare e non mettete troppe barriere tra voi e chi vi sta di fronte: non serviranno a nulla se non ad allontanare il vostro obiettivo.

