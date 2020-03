L'oroscopo di sabato 14 marzo 2020: segni Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del Corriere di sabato 14 marzo per i segni Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

State facendo tanto per migliorare il vostro rapporto con gli altri dal momento che non siete soddisfatti di come sono andate le cose in passato.

LEONE

Fate attenzione a chi vi sta soltanto usando e mettetevi d'impegno per fare un po' di ordine tra le persone che frequentate. Anche sui social.

SAGITTARIO

I vostri sforzi hanno dato i frutti sperati. Il rapporto con il partner è decisamente migliorato e riuscite a condividere molti più momenti insieme.

