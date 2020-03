Coronavirus, presidente Iss Brusaferro: "Ci troviamo di fronte a crisi globale"

"Ci troviamo di fronte a una crisi globale, quindi nessun Paese si può considerare esente". Sono parole del presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa programmata tutti i giorni per fare il punto della situazione in Italia sul fronte coronavirus. Brusaferro ha ringraziato i medici arrivati dalla Cina (VIDEO) per aiutare l'Italia ad affrontare l'emergenza coronavirus, condividendo le loro esperienze. "Una crisi globale vuol dire che l'unica modalità che abbiamo per affrontarla è condividere dati e pratiche per riprodurre quelle che funzionano", ha aggiunto il presidente Iss. La delegazione cinese è arrivata oggi, venerdì 13 marzo, portando anche diverse tonnellate di materiale necessario agli ospedali italiani.