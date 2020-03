Coronavirus, Oms: l'Europa è diventata epicentro della pandemia

"L'Europa è diventata ora l'epicentro della pandemia Covid-19, con più casi confermati e morti rispetto a quelli segnalati nel resto del mondo messi insieme, tolta la Cina". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a proposito del nuovo coronavirus. "Ogni giorno - aggiunge - vengono segnalati più casi di quanti ne siano stati segnalati in Cina all'apice della sua epidemia". Intanto, "a seguito dell'intensificarsi dell'emergenza coronavirus, Haier Europe - società leader nel mercato degli elettrodomestici con una forte presenza in Lombardia in virtù dell'acquisizione del Gruppo Candy - ha deciso di donare 2.500 tute protettive già in dotazione all'azienda". Lo riporta una nota dell'azienda. "L'equipaggiamento sanitario, che era stato ordinato dall'headquarter europeo di Brugherio (Monza e Brianza) all'inizio del mese scorso e già inviato in Cina nella misura di 1.235 unità, è stato recapitato nella giornata di oggi e reso immediatamente disponibile ad Aria Spa, società che cura gli acquisti e gli approvvigionamenti per il sistema sanitario lombardo".