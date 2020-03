Paolo Fox, l'oroscopo del weekend 14 e 15 marzo 2020: le previsioni per i segni zodiacali

Paolo Fox ha scelto di sospendere il suo oroscopo nella trasmissione Rai I fatti vostri. Una decisione in rispetto del momento delicato che sta vivendo il Paese alle prese con l'emergenza Coronavirus.

Dalle sue app continua a scrutare le stelle e a comunicare ciò che prevede in questo week end del 14 e 15 marzo 2020 per ogni segno zodiacale.

Ariete

State rafforzando i rapporti con la vostra famiglia. Potreste imbattervi in qualche momento di malinconia, ma nulla che non si possa facilmente superare.

Toro

Siete in un momento molto positivo, chi sta vivendo una bella relazione lo può comprendere in modo ancora maggiore. Chi è single potrebbe trovare conforto nella presenza di una persona cara e affidabile.

Gemelli

Buone notizie sul lavoro, potrebbero arrivare delle offerte vantaggiose.

Cancro

Chi ha dei dubbi sulla propria relazione potrà risolverli nel corso del week end. Si potranno chiarire situazioni lasciate aperte e capire se ci si può fidare del partner.

Leone

Il weekend che sta per avvicinarsi potrebbe portare alla luce non poche situazioni che una persona nata nel segno del Leone non vorrà assolutamente lasciare irrisolte. Siete molto esigenti, ma non esagerate.

Vergine

Siete in una fase di positività, se potete nel fine settimana dedicatevi a voi stessi, concedetevi dei momenti per curarvi esteticamente e interiormente.

Bilancia

Finalmente sembra essere in arrivo un periodo di positività anche per il segno della Bilancia. Il weekend in avvicinamento si farà portatore di nuove opportunità. Novità importanti e positive in merito alla vita di coppia.

Scorpione

Sarà un fine settimana all'insegna dell'amore. Saranno giornate energiche e passionali saprete far sentire il partner amato, ma attenzione a non esagerare.

Sagittario

Il fine settimana porterà l'atteso relax, potrete concedervi delle giornate a casa sul divano cercando di recuperare al massimo le energie.

Capricorno

In questo periodo siete carichi di energia, cercate di convogliarla nei giusti canali.

Acquario

State vivendo un periodo di forte stress, cercate di mantenere la calma e non sfogare la vostra irrequietezza in famiglia.

Pesci

Siete in una fase molto romantica, approfittatene nel week end per passare bei momenti con il partner. Il cuore e la mente andranno finalmente d'accordo e permetteranno alla vita di coppia di sbocciare ulteriormente.