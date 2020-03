Coronavirus, ottime notizie dalla Cina: solo 8 contagi in un giorno. VIDEO

Buone notizie sul fronte coronavirus dalla Cina dove nella giornata di ieri, 12 marzo, ci sono stati solo 8 nuovi casi (video) registrati e 7 decessi, che portano il totale a 3.176. E' il bollettino migliore da quando è scoppiata l'epidemia da Covid-19 nel grande Paese asiatico. La Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc) ha riferito anche che 6 morti sono della provincia dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia e uno di quella dello Shandong. Il totale dei pazienti che hanno lasciato gli ospedali è 1.318 e le guarigioni complessive sono arrivate a quota 64.111, pari a quasi l'80% degli 80.813 contagi finora accertati. Stamani in Italia è arrivata anche una delegazione di medici ed esperti dalla Cina per offrire un contributo all'Italia nella lotta al coronavirus. Italia e Cina hanno anche stretto accordi per la fornitura di macchinari necessari alle cure del Covid-19.