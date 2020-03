Coronavirus, Dybala (Juventus): "Sto bene, non sono positivo ma in isolamento volontario"

Nonostante la falsa notizia fosse stata già smentita dalla Juventus, è stato lo stesso calciatore Paulo Dybala a precisare di non essere positivo al coronavirus ma di trovarsi in isolamento volontario come i suoi compagni di squadra dopo che al test Covid-19 era risultato positivo il difensore Daniele Rugani. "Buongiorno a tutti voglio confermare a tutti che sto bene e sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi, mi auguro che anche tutti voi possiate stare bene. Diciamo no alle fakenews!", ha scritto l'attaccante bianconero. A rilanciare la fake news di una sua presunta positività al coronavirus erano stati alcuni media sudamericani.