Coronavirus, Veneto: vanno a festa di compleanno, 4 denunciati

Incuranti delle misure restrittive adottate dal Governo con l'ultimo decreto teso a contenere il diffondersi del Coronavirus, 4 persone sono state denunciate a Cavarzere, in provincia di Venezia, per aver partecipato a una festa di compleanno a casa di alcuni parenti. Fanno parte dell'elenco delle persone denunciate dai carabinieri di Chioggia Sottomarina (Venezia) che hanno riscontrato varie violazioni degli obblighi imposti dai recenti decreti inerenti alle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. I militari hanno denunciato a piede libero 27 persone, controllate senza giustificato motivo in comuni differenti da quelli di residenza, oppure fuori dal proprio domicilio. Tra di loro, appunto, i 4 che senza farsi problemi sono andati a una festa di compleanno. Il Veneto, oltre tutto, è una delle regioni in cui il contagio si è diffuso in maniera più massiccia.