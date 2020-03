Salvini: "Prima si chiude Schengen meglio è, ogni giorno perso sono morti in più"

"Prima si chiude Schengen e meglio è". Lo ha detto stamani, venerdì 13 marzo, il leader della Lega Matteo Salvini che dall'inizio dell'emergenza coronavirus è stato tra coloro che invocava immediate misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Salvini ha aggiunto che "ogni giorno perso sono morti in più, prima si chiude e prima ci si cura anche a livello di frontiere". E a proposito di confini, l'Austria ha provveduto a bloccare 47 valichi minori con l'Italia, restano aperti il Brennero, passo Resia, Prato alla Drava e Tarvisio. Sul Brennero, anche ieri sera, si sono formate code di decine di chilometri: automezzi che erano diretti in Austria.