Canada, positiva al Covid-19 la moglie del premier Trudeau

E' risultata positiva al coronavirus Sophie Gregoire, moglie del premier canadese Justin Trudeau che nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che la 44enne consorte aveva mostrato sintomi di influenza. "Sfortunatamente - ha scritto Trudeau su Twitter - il risultato del test di Sophie per il COVID-19 è positivo. Sarà quindi in quarantena per il momento. I suoi sintomi rimangono lievi, si sta curando e segue i consigli del medico". "Mi sento bene e non ho sintomi del virus, ma per il momento seguirò il consiglio del medico e rimarrò in isolamento. Nel frattempo, come ho fatto oggi, lavorerò da casa e pianificherò riunioni di video e teleconferenza", ha aggiunto Trudeau. Attualmente sono oltre 100 i casi confermati di coronavirus in Canada.