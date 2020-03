Tajani attacca la presidente Bce Lagarde: "Non abbiamo bisogno di un Don Abbondio"

Sono parole durissime quelle rivolte alla presidente della Bce, Christine Lagarde, da parte di Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, europarlamentare e ex presidente del Parlamento europeo. Tajani attacca duramente Lagarde che ieri, giovedì 12 marzo, aveva mandato ko piazza Affari a causa delle sue dichiarazioni ("non siamo qui per tenere basso lo spread"). "Di fronte ad una crisi peggiore di quella del 2008, non abbiamo bisogno di un Don Abbondio come Presidente della Banca Centrale Europea", scrive Tajani. "I timori di Christine Lagarde hanno fatto bruciare 80 miliardi di euro in Borsa, vanificando le misure che governo e Commissione europea hanno messo in agenda. Servivano, invece, decisioni coraggiose che non sono arrivate, come quelle della Federal Reserve, che ha immesso 1.500 miliardi di dollari nel mercato USA per i prossimi tre mesi. Rimpiango Mario Draghi che, nel 2016, faceva acquistare 80 miliardi di euro al mese di titoli di Stato. Noi ne avevamo chiesti almeno 60. Ieri ci si è fermati a 35. Forse questa esitazione è legata alla necessità di salvare - domani - le banche tedesche? La nuova presidente della Banca Centrale europea si è dimostrata inadeguata alla gravità della situazione di emergenza creata dal Coronavirus. Serviva una massiccia iniezione di liquidità nell'economia europea. Servizi, commercio, turismo, industria e manifatturiero stanno già pagando un prezzo altissimo, come anche i professionisti, gli artigiani, e le imprese piccole e grandi. Come già rilevato da Francesco Forte, per rispondere alla crisi si doveva fare di più", scrive il vice presidente di Forza Italia. Ieri sera, come prima e forte risposta a Lagarde si era mosso in prima persona il capo dello Stato, Sergio Mattarella che in sostanza ha accusato la presidente Bce di essere un ostacolo alla già grave situazione italiana.