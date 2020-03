Fisco, attesa per il decreto del governo che congela pagamento Iva e contributi

Sospensione generalizzata dei versamenti in scadenza lunedì 16 marzo 2020 per IVA, ritenute e contributi previdenziali come una delle risposte all'emergenza Coronavirus. C’è attesa per il decreto che sarà varato oggi venerdì 13 marzo dal Governo (nella foto il ministro dell'Economia, Gualtieri) per le aiuti alle famiglie e alle imprese, necessari per fare fronte alle carenze di liquidità dovute all’epidemia da Coronavirus che ha investito il Paese. Una decisione, quella del governo, che appare scontata. Da quanto trapela, il blocco temporaneo dovrebbe riguardare ogni contribuente, indipendentemente dalla localizzazione e dal settore economico di appartenenza e a prescindere da eventuali cali di fatturato. Solo in una seconda fase, i versamenti verranno ricalibrati in base a come le aziende avranno subito il colpo.