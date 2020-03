L'oroscopo del Corriere venerdì 13 marzo: segni Bilancia, Gemelli, Acquario

L'oroscopo del Corriere di venerdì 13 marzo 2020 per i segni Bilancia, Gemelli e Acquario

BILANCIA

I problemi di cuore vi renderanno particolarmente nervosi: se c'è qualcosa che non va nella vostra relazione, meglio parlarne.

GEMELLI

Qualche piccola preoccupazione per la salute non vi impedirà di trascorrere comunque una bella serata in compagnia del partner.

ACQUARIO

Non sarà la vostra migliore giornata dal punto di vista professionale, ma per fortuna ci penserà l'amore a tirarvi su: più di una consolazione.

