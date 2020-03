L'oroscopo del Corriere venerdì 13 marzo: segni Toro, Vergine, Capricorno

Le previsioni per i segni Toro, Vergine e Capricorno: l'oroscopo per venerdì 13 marzo 2020

TORO

Non siete ancora al top della condizione fisica, ma per fortuna sentirete vicini i vostri cari in questa giornata che si preannuncia positiva.

VERGINE

C'è qualcosa che vi turba e vi fa star male in alcuni momenti della giornata: dovreste provare a rilassarvi, ma gli impegni ve lo impediscono.

CAPRICORNO

Amore, salute, lavoro: tutto quello che potete desiderare già l'avete. Sarà una bella giornata sotto tutti i punti di vista: godetevela!

