Coronavirus: Papa Francesco in aiuto ai poveri, dona 100mila euro alla Caritas italiana

Coronavirus, Papa Francesco dona 100mila euro alla Caritas italiana per offrire un soccorso in questa fase di emergenza. Un gesto che sta a indicare un sentimento sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre verso tutti quei servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone più deboli e vulnerabili della nostra società, che le Caritas a livello diocesano e parrocchiale assicurano quotidianamente in Italia.

"Il contributo, che accompagna la preghiera, a sostegno dell’amata popolazione italiana, è parte dell’impegno a favore delle Chiese locali che, attraverso le Caritas nazionali e le Caritas diocesane, garantiscono aiuto e solidarietà in favore di coloro che sono in difficoltà e in condizioni di precarietà e di bisogno", spiega il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.