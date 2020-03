Coronavirus, falsi operatori protezione civile annunciano tampone casa per casa: è una truffa

Coronavirus, finta operatrice della protezione civile annuncia attraverso nota audio che nei prossimi giorni passeranno a eseguire il tampone casa per casa. A invitare i cittadini a fare attenzione all'ennesima bufala in tema di Covid-19 è la Regione Lazio. "Invitiamo i cittadini a non far circolare questa truffa, ma soprattutto a non aprire la porta di casa ad operatori senza tesserino senza che vi sia stato un contatto telefonico precedente”, si legge in una nota. Anche la Regione Liguria smentisce: né il 118 né la protezione civile sono mai stati incaricati di fare tamponi a tappeto per tutta la popolazione. Purtroppo c'è chi riesce a speculare anche su queste emergenze.