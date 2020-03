Coronavirus, in Veneto arriva piano Marshall per sanità. Lo annuncia presidente Zaia

Coronavirus, il governatore del Veneto, Luca Zaia, annuncia un piano Marshall per la sanità. "Stiamo predisponendo misure straordinarie sul fronte della sanità. Abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia spazio negli ospedali, da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazio e stiamo preparando piano Marshall contro il coronavirus e dall'altro di contingentare gli afflussi negli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare". Il presidente Zaia ha spiegato, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto della situazione, che servizi essenziali come l'emodialisi sono garantiti. "Un appello lo faccio ai donatori di sangue: non abbiamo timore, i reparti sono in sicurezza, si presentino per le donazioni, altrimenti andiamo in difficoltà", ha concluso.