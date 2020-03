Coronavirus, quarto morto in Germania. Salgono a oltre duemila i casi di contagio

Coronavirus, quarto morto per Covid-19 in Germania. Sale anche il numero totale dei contagiati che arriva a 2.078. E' quanto hanno fatto sapere le autorità sanitarie tedesche, sottolineando che il 67enne è morto nel Land di Baden-Württemberg ed è il primo deceduto fuori da quello di Nord Reno Westfalia dove è stata registrata la maggioranza dei casi.In Germania si registra anche la prima chiusura delle scuole: lo ha deciso il sindaco della città di Halle, in Sachsen-Anhalt. E non è l'unica novità: a causa del virus la Cdu ha deciso di spostare il congresso di partito, previsto in calendario il 25 aprile.