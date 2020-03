Coronavirus, coppia di Piacenza scopre di essere contagiata durante soggiorno Isola del Giglio

Coronavirus, coppia di Piacenza scopre di essere contagiata durante il soggiorno all'Isola del Giglio. I due cittadini che da giorni erano in isolamento domiciliare fiduciario sono risultati positivi al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli, dopo aver ricevuto la comunicazione dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Asl Toscana sud est.

La coppia era arrivata sull'isola lo scorso 5 marzo ma probabilmente era già da prima positiva al virus senza ovviamente saperlo. "I due cittadini stanno bene e auspichiamo una loro pronta guarigione", afferma il sindaco Ortelli.

"È trascorsa oltre una settimana dal contagio e quindi stiamo procedendo nei tempi di una possibile cessazione degli effetti della diffusione e pertanto, ribadisco, esorto tutti a rimanere a casa e uscire se non per motivi di impellente necessità e mantenere le prescrizioni fornite per la tutela della nostra salute", aggiunge il sindaco.