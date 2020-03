Coronavirus, s'incontra con la fidanzata e posta video su Facebook: denunciato per violazione restrizioni

Coronavirus, s'incontra con la fidanzata e posta il video su Facebook ma viene denunciato dai carabinieri per violazione delle restrizioni anti-virus. Protagonista un uomo di 30 anni residente nella provincia di Sondrio. Con la ragazza sono stati denunciati dai carabinieri per aver violato le disposizioni del decreto per contrastare l'emergenza coronavirus. L'uomo, secondo quanto ricostruito, aveva lasciato la provincia di Sondrio per recarsi nella vicina provincia di Como, precisamente a Dongo, per andare dalla fidanzata, farla salire sulla sua auto e portarla nella sua abitazione. Forse per fare lo spiritoso, si è anche ripreso con il cellullare e, durante le registrazione, oltre a vantarsi per il suo pericoloso gesto spiegava anche che la ragazza era sottoposta a quarantena. Il video poi è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'autore e rimosso dopo la denuncia.