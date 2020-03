Coronavirus, lo sport all'aria aperta è ammesso. Ma il sottosegretario Zampa spiega le regole da rispettare

Coronavirus, lo sport all'aria aperta è ammesso ma ci sono delle regole da rispettare. La puntualizzazione arriva dal sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, su Twitter: "Per chiarezza in tema di coronavirus e comportamenti: lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti". Restano comunque ancora molti punti da chiarire sul nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri visto che per uscire di casa serve comunque l'autocertificazione che attesti validi motivi, anche se si è a piedi e nello stesso comune di residenza.