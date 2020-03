Il premier Giuseppe Conte nomina Domenico Arcuri commissario per l'emergenza Coronavirus

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nella serata dell'11 marzo ha annunciato che sarà nominato anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere, in particolare delle terapie intensive. "Avrà ampi poteri di deroga, lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione e distribuzione di attrezzature per terapie intensive e sub intensive, avrà il potere di creare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature", ha detto Conte. Il commissario sarà Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e si coordinerà con Angelo Borrelli e con la struttura attuale della Protezione civile. Arcuri è un manager di lungo corso, riconfermato poco tempo fa dall'attuale governo al vertice di Invitalia, dove approdò nel 2007.

