Coronavirus, attività produttive e professionali vanno avanti ma con smart working e protocolli anti-contagio

Il decreto del presidente del Consiglio dell’11 marzo per l’emergenza Coronavirus raccomanda alle attività produttive e professionali di rispettare cinque indicazioni (punto 7 dell’articolo 1):

- massimo utilizzo delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al domicilio o a distanza;

- incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, adozione di strumenti di protezione individuale;

- operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche usando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Si aggiunge un punto solo per le attività produttive: “Si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni”.



