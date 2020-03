L'oroscopo del Corriere di giovedì 12 marzo per i segni Bilancia, Gemelli, Acquario.

BILANCIA

Il movimento dei pianeti suggerisce una giornata particolarmente proficua dal punto di vista sentimentale. Conquisterai il cuore del partner.

GEMELLI

Le stelle ti sorridono. Un episodio particolare ti consentirà di sentirti al top per tutta la giornata. A casa il dialogo con i tuoi cari è proficuo.

ACQUARIO

Questo non è il momento ideale per viaggiare, ma di sicuro nessuno vi toglie la possibilità di programmare una vacanza per il futuro.

