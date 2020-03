Coronavirus, serve l'autocertificazione: il modulo da scaricare per spostarsi in tutta Italia e lavorare

Le restrizioni, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, riguardano tutta Italia. Il governo ha emanato il decreto che stabilisce restrizioni agli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto stabilito, va evitato "ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita", "nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità" o "per motivi di salute".

Per muoversi in Italia occorre avere un’autocertificazione. Bisognerà dimostrare che ci si muove per motivi di lavoro o per gravi esigenze sanitarie o familiari.

Il ministero dell’Interno ha così predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale va compilato ed esibito al momento del controllo (scaricalo qui).

Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé.

Chi deve fare sempre lo stesso spostamento - viene ben specificato in un articolo di corriere.it - può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità vale anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente oppure a scadenze fisse e dunque può indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi. Ad esempio chi deve spostarsi tra i comuni per raggiungere i figli o altri parenti da assistere oppure per impegni di carattere sanitario.

Se si viene fermati si può fare una dichiarazione che le forze dell’ordine trascriveranno ma sulla quale potranno fare verifiche anche successive. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità.

Se i riscontri saranno negativi scatta la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità che prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.