Oroscopo del Corriere di martedì 10 marzo: segni zodiacali Gemelli, Bilancia, Acquario

L'oroscopo del Corriere di martedì 10 marzo per Gemelli, Bilancia e Acquario

GEMELLI

Una giornata storta non deve intaccare l’ottimo periodo che state attraversando. Buttatevela presto alle spalle e pensate al domani.

BILANCIA

Troppe persone credono che non sarete in grado di portare a termine i piani. Dovete dimostrare loro che si sbagliano.

ACQUARIO

La giornata non inizierà nel migliore dei modi, ma una notizia vi darà una carica di energia e positività come non vi accadeva da tempo.

